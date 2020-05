Comune e Asia avviano sanificazione mercati rionali L'azienda provvederà a sanificare tutti i siti interessati

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, comunicano che è stata avviata la disinfezione dei mercati rionali cittadini. Secondo l'apertura, l'Azienda municipalizzata provvederà con mezzi e personale proprio a sanificare i siti di piazza Risorgimento, viale dell'Università, Via Carlo Poerio, via Santa Colomba e piazza Cardinal Piazza.

"Dopo le operazioni di sanificazione dei quartieri e delle contrade cittadine - dichiarano il sindaco Mastella e l'amministratore Madaro - il Comune e la sua partecipata hanno unito nuovamente le energie per garantire la massima igiene possibile ai cittadini e contenere il contagio da Covid-19. Un provvedimento voluto anche per agevolare il commercio ambulante maggiormente esposto rispetto ad altri ai rischi del virus".