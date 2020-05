Covid-19. Solo 20 i positivi nel Sannio e 169 guarigioni Il report dell'Asl per oggi, venerdì 29 maggio: a Paolisi zero contagi e 23 guariti

Buone notizie dall'Asl di Benevento che registra un aumento di dieci unità delle guarigioni nel Sannio. Secondo il nuovo report elaborato dall'azienda sanitaria di via Oderisio per oggi, venerdì 29 maggio, sale a 169 il numero dei cittadini ormai dichiarati guariti dal Covid-19 – ieri erano 159 - mentre scende a 20 unità il numero dei casi di positività nel Sannio.

Delle 20 persone ancora positive solo due sono ricoverate presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e 18 stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio. Non si registrano più ricoveri invece presso altre strutture e nemmeno in altra provincia.

Il capoluogo sannita si avvia inoltre verso la soglia dei contagi zero: a Benevento solo 2 i cittadini ancora positivi al Covid-19, sono 38 le guarigioni. Mentre non vi sono più casi di Coronavirus a Paolisi, il piccolo centro della Valle Caudina che come si ricorderà era stato dichiarato 'zona rossa' proprio a causa dell'alto numero di contagi. Complessivamente a Paolisi si registrano 23 guarigioni.

Ecco il dettaglio comune per comune delle persone contagiate:

Benevento: 2 casi a domicilio

Castelpoto: 1 ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 4 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Pietrelcina: 3 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: un solo caso a domicilio

San Nicola Manfredi: un caso a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio