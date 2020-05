Il lockdown di Marta, la bimba sannita protagonista su Tv2000 La piccola con sindrome di Down protagonista del documentario

C'è anche una bimba sannita nel documentario di Tv2000 ‘Benvenuti a casa mia’, in onda lunedì 1 giugno in seconda serata. Si chiama Marta ed è una bambina di 8 anni di Benevento, con sindrome di Down, la bambina tra i protagonisti del documentario girato interamente come un video diario con gli smartphone.

Marta vince la noia del lockdown in compagnia della sua famiglia, facendo lezioni video di cucina, danzando con il suo tutù, studiando on line e aspettando di tornare al parco giochi.

I protagonisti del documentario di Tv2000 raccontano la loro vita nel periodo dell’emergenza sanitaria, fatta anche di vulnerabilità, paure e voglia di vivere. Tra questi la storia di Maria e Mattia, che si sono sposati durante la pandemia, e quella di Stefania Proietti, sindaco di Assisi, che mostra una città pronta a ripartire.

In un tempo fatto di silenzi, di sguardi, di mancanze e di paure, Maria e Mattia, due giovani di Roma, decidono comunque di sposarsi celebrando, a porte chiuse, uno dei pochissimi matrimoni in tempo di Covid-19 in Italia. Sarà il loro sorriso ad accompagnare altre storie: quella di Nonna Pasqua in isolamento con il nipote di 26 anni; di un padre e di un figlio di quattro anni, Genesio e Michele, in attesa del ritorno della mamma partita per Bergamo come infermiera con la Protezione Civile; quella di un sindaco, Stefania Proietti che ci mostra un’ Assisi in lockdown, ma pronta a ripartire; quella di un gruppo di suore a Rivolta D’Adda vicino Cremona, Adoratrici del Santissimo Sacramento, che si prendono cura di anziani e disabili e quella di Silvia, una giovane rider di Bologna che a dorso della sua bicicletta ci fa entrare nel mondo dei giovani al tempo di Covid-19.