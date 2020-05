Mastella risponde alle critiche: nei ristoranti pago il conto Il sindaco fa il punto sull'emergenza e annuncia una campagna di screening con altri 2mila tamponi

Un appello ai più giovani perchè rispettino le norme sul distanziamento ed evitino gli assembramenti. E' il messaggio del sindaco di Benevento Clemente Mastella che torna a parlare in diretta facebook e fa il punto della situazione: “Procediamo verso una fase di normalità ma mi rivolgo ai giovani perché siano più responsabili e più rispettosi con loro e con gli altri. Si tratta – prosegue il sindaco – solo di una piccola percentuale di ragazzi che anima in maniera improvvida le serate ma occorre fare uno sforzo ed essere prudenti.

Pian piano si prolungheranno gli orari di apertura dei locali. Per loro e per il comparto della ristorazione e del commercio stiamo mettendo in campo una serie di misure a partire dalla concessione degli spazi esterni perché recuperino una serie di posti persi per le norme sul distanziamento”.

Poi il sindaco risponde alle critiche: “Continuo il mio giro nei ristoranti e pago i conti, lo chiarisco – puntualizza – perchè c'è chi sostiene il contrario”.

Annuncia quindi la ripresa degli eventi dal prossimo metà giugno a partire dal Premio Strega.

E poi fa il punto sulla campagna di screenig. “Oltre ai 3mila tamponi già effettuati proseguiremo con altri 2mila controlli. Benevento è tra le città dove sono stati eseguiti più screening”.

E sulla donazione di attrezzature per la respirazione agli ospedali cittadini aggiunge: “Non posso pensare alla medicina selettiva, tutti devono avere la possibilità di salvarsi”.

Infine ringrazia il mondo della sanità e invita a preparsi nel caso ci possa essere un ritorno dell'infezione in autunno.