Asl annulla le visite con ricetta codici D e P A causa dei tempi per sanificare locali dopo visite. Confermate invece le prestazioni U e B

A causa del protrarsi dello stato di emergenza nazionale da Covid19, è indispensabile continuare a garantire l’incolumità degli utenti e degli operatori sanitari.

Pertanto, le misure adottate dall’Asl relativamente alla erogazione delle prestazioni e delle visite ambulatoriali, saranno protratte per tutto il mese di giugno.

Specificatamente, al fine di garantire una corretta sanificazione ed aerazione dei locali tra una visita e l’altra ed evitare assembramenti nelle sale di attesa, è necessario riprogrammare le agende degli specialisti, in considerazione della nuova tempistica delle prestazioni, comprensiva dei 15 minuti necessari per le operazioni di sanificazione.

Sono confermate, dunque, le prestazioni ambulatoriali già prenotate con codice di priorità U e B (indicati sulla ricetta rilasciata dal medico, necessaria per la prenotazione della prestazione); le prestazioni per le quali l’utente ha già pagato il ticket e tutte le visite domiciliari. Invece, le visite già prenotate la cui ricetta indica i codici D e P (differibile o programmata) sono annullate e non eseguibili.

In questo caso i cittadini sono invitati a rivolgersi al proprio medico di famiglia che rivaluterà le condizioni di salute dell’assistito ed effettuerà la nuova prescrizione.