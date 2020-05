Tavoli all'esterno dei ristoranti, l'Urbanistica chiarisce Il Comune di Benevento: ecco come effettuare la richiesta

Il Comune di Benevento ha elaborato, per favorire il riavvio delle attività di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande, mediante l'ampliamento gratuito di superfici all'esterno per posizionare tavoli e sedie e aumentare così il numero dei posti a sedere, il Settore Urbanistica e Attività Produttive precisa quanto segue:

La richiesta è gratuita e non impegna in alcun modo il richiedente per gli anni a venire tanto meno economicamente;

secondo le disposizioni governative la misura introdotta ha scadenza il 31 ottobre 2020.

sul sito del Comune di Benevento, in particolare alla voce SUAP, è possibile scaricare l'avviso ed il disciplinare;

la richiesta è molto semplice : consiste nel fornire i dati del richiedente e una planimetria vidimata da tecnico abilitato, è completamente gratuita e va inoltrata al SUAP del Comune di Benevento.

Il gruppo di lavoro intersettoriale appositamente costituito ha già proceduto a compiere i sopralluoghi previsti e a valutare positivamente le prime richieste e provvederà, già a partire dalla prossima settimana, a rilasciare le relative autorizzazioni.