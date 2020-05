Covid-19. All'Ospedale Rummo 2 pazienti e 80 tamponi negativi Il bollettino dell'azienda ospedaliera sannita

Nella mattinata di oggi sono stati analizzati all'ospedale San Pio di Benevento 80 tamponi che sono risultati tutti negativi. Questo emerge dal consueto bollettino diramato dall'azienda ospedaliera sannita all'interno della quale, al Rummo, dallo scorso febbraio sono stati organizzati i reparti per accogliere i pazienti contagiati dal coronavirus.

Restano due le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive. Nessun paziente è invece presente in Terapia Intensiva o nell'area covid dedicata alle persone sospette e ancora in attesa dell'ufficialità dei tamponi. Dati incoraggianti che, però, non devono far abbassare assolutamente la guardia.

Dal San Pio speigano che in Pneumologia è ancora ricoverato, ma prossimo alle dimissioni, un paziente residente nella provincia di Benevento ormai negativizzato.

Dall'inizio dell'emergenza i pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati al Rummo a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Dodici di questi sono purtroppo deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 24 – 17 sono quelli residenti nella provincia id Benevento - su complessivi 275 ricoverati (sospetti 195 e accertati 80) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Nelle prossime ore sarà invece l'asl di Benevento a diramare i numeri dei contagiati comune per comune.