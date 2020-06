Riaprono i mercati cittadini: ecco le nuove disposizioni Nuova ordinanza in vigore dal 3 giugno e fino a cessata emergenza

Riaprono i mercati cittadini anche a Benevento. A disporlo una nuova ordinanza sindacale che in considerazione del Dpcm del 17 maggio ordina la “riapertura di tutti i mercati rionali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, ad eccezione del mercato del giovedì di Via B. Bonazzi, a partire dal 3 giugno 2020 e fino a cessata emergenza sanitaria, adottando le seguenti modalità: Mercato Piazza Risorgimento: è autorizzata la riapertura del mercato del mercoledì e del venerdì anche per la vendita di generi alimentari. Al fine prevalente di garantire le condizioni minime di sicurezza ed il rispetto del divieto di assembramenti – viene precisato nell'ordinanza - i produttori ortofrutticoli ed alimentari saranno collocati sul lato destro dell'entrata principale, lato Viale Mellusi, all'interno del cosiddetto "mercato coperto" e nell'area posteriore ad essa. I banchi e le attrezzature di vendita degli operatori di categoria non alimentare sono invece collocati nell'area posta a sinistra dell'ingresso principale, lato Viale Mellusi. Tra le due aree è disposto un corridoio di distanziamento di 10 metri; Mercato Piazza Cardinal Pacca: è autorizzata la riapertura del mercato del martedì anche per la vendita di generi alimentari. I posteggi per gli operatori di generi alimentari devono essere posizionati a ridosso del marciapiede che separa la piazza dalla strada; sul lato opposto verranno collocati posteggi per gli operatori di generi non alimentari in maniera tale da garantire un distanziamento tra le due aree di vendita di almeno dieci metri; il presidio delle aree mercatali è assicurato anche per il tramite degli operatori della Protezione Civile, con la quale è in corso di definizione un apposito protocollo d'intesa, al fine di poter garantire accessi scaglionati degli avventori così da evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”. Ed ancora, viene disposto che: “Il comune si riserva di indicare la corretta allocazione e l'eventuale nuovo posizionamento dei banchi, al fine di poter pienamente applicare le vigenti disposizioni di tutela sanitaria”.

Viene infine precisato che “eventuali situazioni di criticità verranno gestite disponendo la chiusura immediata dell'area mercatale da parte degli organi preposti al controllo”.