Ampliamento locali, otto richieste già autorizzate L'iniziativa del comune per fronteggiare la crisi post covid

Il Comune di Benevento, nell’ambito delle misure emergenziali per fronteggiare la grave crisi economica conseguente al Covid19, ha emanato un Avviso Pubblico per la concessione di occupazioni temporanee di suolo pubblico, con determinazione Dirigenziale n. 473/2020.

Hanno presentato domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse per la posa in opera temporanea di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, fino alla data di venerdì 29 maggio n. 14 esercizi commerciali.

Di queste richieste in data odierna, 1 giugno 2020, con l’insediamento della Commissione appositamente costituita previo confronto con i tutti i componenti, ne sono stati autorizzati n. 8.

Tutto in regola con i tempi stabiliti nell’avviso pubblico ovvero entro cinque giorni dalla loro presentazione. Inoltre si comunica che solo nella giornata odierna sono state protocollate tramite portale Suap del Comune di Benevento altre 14 istanze volte ad ottenere l’autorizzazione di che trattasi, che saranno trasmesse alla Commissione incaricata dell’istruttoria ed autorizzate nei prossimi giorni.