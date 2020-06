Vendita 'usati' in mercato, Confcommercio: bene ok da Mastella L'organizzazione: il sindaco ha dimostrato vicinanza istituzionale e umana

ConfCommercio Benevento rivolge apprezzamenti all’Ordinanza del 1° giugno 2020 con la quale, tra l’altro, il Sindaco Mastella ha consentito la vendita dei “beni usati” a condizione che gli stessi abbiano idonea certificazione a garanzia dell’avvenuto processo di sanificazione per la lotta alla diffusione del Covid-19.

I commercianti ambulanti operanti in Città hanno fortemente apprezzato l’immediata risposta del Sindaco all’istanza prodotta solo 48 ore prima da ConfCommercio e Unitalia a seguito delle numerose richieste pervenute in merito al divieto in vigore di cessione di “beni

usati”. Il Sindaco Mastella ha confermato la sua vicinanza istituzionale e umana nei confronti di un comparto fortemente in crisi dando prova -con l’immediatezza- che anche la burocrazia può essere sconfitta.