Pagamenti in ritardo, Forestali a confronto con Di Maria Questa mattina l'incontro alla Rocca dei Rettori

Nella sala consiliare della Rocca dei Rettori questa mattina il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha incontrato i capi-squadra e i capi-operai a tempo indeterminato e a tempo determinato del Servizio di Forestazione dell’Ente. "All’incontro - viene precisato in una nota - erano presenti i funzionari della Provincia Michelantonio Panarese ed Elisabetta Cuoco. Il confronto era stato convocato dallo stesso Presidente Di Maria a ragione delle criticità di ordine burocratico ed amministrativo che si registrano nei rapporti tra l’Amministrazione e i dipendenti". In particolare, dall'Ente provinciale viene precisato: "Ad essere al centro dell’attenzione soprattutto il grave ritardo con il quale vengono pagati, peraltro solo in parte, gli emolumenti mensili ai lavoratori e solo attingendo le relative risorse mediante anticipazioni di cassa tratte dal Bilancio di esercizio della Provincia in attesa degli accrediti da parte della Regione Campania. Il Presidente ha illustrato ai capi-operai e ai capi-squadra la soluzione individuata per far fronte, nel giro verosimilmente di un mese, ai ritardi accumulati e a mettere a regime il nuovo meccanismo per la corresponsione del dovuto ai lavoratori".