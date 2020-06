Lunedì interruzione idrica a Via Napoli Rubinetti a secco dalle 9 alle 11

"A causa di lavori sulla rete idrica in Via Napoli del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 09,00 alle ore 11.00 di Lunedì 8 giugno in via Napoli Parco Appia". E' quanto comunica la Gesesa a causa dei lavori di manutenzione sulla rete previsti per lunedì 8 giugno in Via Napoli.

Per segnalazioni e guasti è sempre attivo h24 il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17.