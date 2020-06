Artisti Milot e Lyu Jianfu donano opere a Museo Arcos Mostre del 2018 “A Key for Humanity” e del 2019 “Tracce d’Oriente”

Questo pomeriggio al Museo Arcos sono state consegnate due opere donate dagli artisti Milot e Lyu Jianfu alla Provincia di Benevento che aveva promosso, presso il polo espositivo di Corso Garibaldi, rispettivamente, le Mostre del 2018 “A Key for Humanity” e del 2019 “Tracce d’Oriente”.

A rappresentare la Provincia alla cerimonia è stato il vicepresidente Nino Lombardi, essendo il Presidente Antonio Di Maria ancora nel capoluogo partenopeo per il prorogarsi di un impegno istituzionale. Era presente al museo il direttore artistico Ferdinando Creta, che aveva curato le due Mostre, insieme al critico d’arte Francesco Creta.

Entrambe le opere donate, e cioè “Equilibrio” dell’albanese Milot, scultura in metallo di cm. 50x40x30, ed "Hedge" del cinese Jianfu, una tela a tecnica mista di cm. 67x 83,5, esprimono al meglio non solo le capacità tecniche ma anche il messaggio e la poetica dei rispettivi Autori.

Proprio per tale ragione il vicepresidente Lombardi, in una sua dichiarazione, nel ringraziare vivamente Milot e Lyu Jianfu, ha sottolineato la vocazione internazionale del Museo Arcos che nelle proprie ampie Sale ha ospitato nel corso degli anni artisti di ogni parte del mondo, oltre che sanniti e campani e di altre Regioni italiane, dando spazio alle forme espressive e culturali le più varie in omaggio ad una grande volontà di favorire il dialogo tra le genti.

Il cirettore Ferdinando Creta, dal canto suo, ha sottolineato il lavoro dell’Amministrazione presieduta da Di Maria per tenere alto e vivo uno degli spazi culturali più importanti della Città di Benevento, nonostante le gravi criticità e i ben noti problemi che affliggono in particolare le Province in materia di tenuta e tutela dei beni culturali.