Covid-19. I dati dell'Asl: 7 positivi e 184 guarigioni Il report elaborato dal servizio di Epidemiologia dell'azienda sanitaria

Aumenta di ben dodici unità nelle ultime ventiquattro ore il dato delle guarigioni nel Sannio. Ad oggi sono 184 i cittadini che hanno ormai superato la malattia e scende a sette il numero dei casi di positività al Covid-19. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi.

Delle sette persone ancora positive al Coronavirus in provincia di Benevento cinque stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio, sola una persona è ancora ricoverata in altra struttura ed un'altra è ricoverata fuori provincia. Mentre, da diversi giorni ormai non si registrano più ricoveri per Covid presso l'azienda ospedaliera San Pio del capoluogo sannita. Solo cinque dunque i comuni della provincia sannita in cui si registrano ancora casi di positività al Coronavirus, mentre sono ormai 73 i centri sanniti in cui non si registrano più contagi così come annunciato nel corso della conferenza stampa di questa mattina dal direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe.

Ecco il dettaglio comune per comune:

Benevento: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelfranco in Miscano: un caso ricoverato in altra provincia

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Pietrelcina: 3 casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: un solo caso a domicilio