Cooperativa Socrate Onlus dona 5 termoscanner al Comune Mastella e l’assessora Coppola: “Saranno molto utili per l’attività di prevenzione”

La cooperativa Socrate Onlus ha donato al Comune di Benevento i primi tre termoscanner dei cinque complessivamente previsti. Ad accogliere i rappresentanti della cooperativa che opera nel campo dell’assistenza sociale sono stati l’assessora all’Associazionismo, Carmen Coppola e il dirigente dell’Unità Operativa per l’emergenza Covid-19. Gennaro Santamaria.

“Riceviamo con estremo piacere questi dispositivi” hanno dichiarato il sindaco Clemente Mastella e l’assessora Carmen Coppola che hanno, poi, aggiunto: “I termoscanner saranno molto utili all’Ente per le attività di prevenzione rispetto alla riapertura degli uffici comunali e anche delle altre strutture comunali, come i mercati rionali. Per questo motivo ringraziamo i rappresentati della cooperativa Socrate che, al pari di altre associazioni, enti e comuni cittadini, hanno dimostrato, attraverso donazioni varie, grande disponibilità e sensibilità in questa fase emergenziale che, speriamo tutti, si possa mettere definitivamente alle spalle il prima possibile”.