Il 5x1000 all’UniSannio: al progetto Connectivity for Students Il rettore: “Un appello alla generosità dei cittadini per contribuire alla crescita del Sannio”

In vista della prossima dichiarazione dei redditi, l’Università degli Studi del Sannio ricorda la possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF per finanziare iniziative a favore degli studenti. Quest’anno, infatti, i fondi raccolti saranno dedicati al progetto Connectivity for Students, per fornire “connettività agli studenti”. Oggi, infatti, l’accesso alla rete Internet è diventato indispensabile per la fruizione di servizi e di contenuti. L’esperienza della pandemia da COVID-19, con il conseguente massiccio ricorso all’erogazione di didattica da remoto, ha dimostrato, ancora una volta, come l’impossibilità di accesso alla rete possa rappresentare un serio fattore di discriminazione.

Unisannio, quindi, userà i fondi provenienti dalle donazioni 5 per mille per fornire, agli studenti iscritti al primo anno, un modem portatile dotato di scheda SIM con traffico prepagato (60 giga mensili garantiti) per l’intero anno accademico.

“Destinare il 5 per mille alla nostra Università è un modo concreto per dare un contributo alla crescita del Sannio e delle aree interne. L’Università è un patrimonio dell’intera comunità sannita; è uno dei motori della crescita economica e sociale del nostro territorio; è il luogo dove i nostri giovani possono costruire il loro future – ha affermato il rettore Gerardo Canfora -. Contribuire al suo potenziamento è un atto di lungimiranza; è il modo per preparare le nostre imprese e i nostri giovani alle sfide del futuro, puntando sull’alta formazione, sulla ricerca, sul trasferimento tecnologico e sull’innovazione”.

Il numero di studenti che potranno essere raggiunti da tale iniziativa dipenderà dalla generosità dei cittadini. Da qui l’appello dei vertici dell’ateneo a donare il 5 per mille all’Università del Sannio con l’obiettivo di favorire, con interventi concreti, il diritto allo studio degli studenti. “Il Sannio è una terra generosa, abitata da un popolo fiero, orgoglioso della sua ricca storia millenaria, della sua identità solidale e coraggiosa, e saprà cogliere l’opportunità di aiutare concretamente i suoi giovani – ha aggiunto il prorettore Giuseppe Marotta.

Scegliere di destinare all’Università degli Studi del Sannio la quota del 5 per mille è semplice e non comporta oneri aggiuntivi: basterà apporre una firma sulla voce “Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell'Università” e, nell'apposito riquadro che compare nelle dichiarazioni IRPEF, inserire il seguente codice fiscale d'ateneo: 01114010620.