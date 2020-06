Rimosso l'amianto nell'ex ecopunto di contrada San Vitale L'annuncio del comitato di quartiere Pantano - San Vitale che lancia un appello ai cittadini

Il Comitato di quartiere Pantano - San Vitale con una nota a firma del vicepresidente Pasquale Varricchio comunica ai residenti di aver fatto bonificare l'ex area numero 7 dell'ecopunto di Contrada San Vitale (all'interno dell'area dell'ex ristorante) da alcune lastre di amianto che da tempo erano state abbandonate sullo slargo che prima ospitava i cassonetti dell'Asia.

“Purtroppo – spiega Varricchio - ciò si e reso necessario a causa dello sversamento indiscriminato da parte di irresponsabili del materiale tossico. È inutile sottolineare l'enorme sforzo profuso dal Comitato per far sì che l'amianto fosse rimosso. Per colpa della burocrazia esasperata ed esaperante abbiamo assistito per lungo tempo ad un 'rimpallo' di responsabilità e competenze tra Comune, Asl e ditta appaltatrice”.

Ed è proprio anche a causa dei lunghi tempi di attesa che c'è da aspettare per la rimozione che il Comitato Pantano San Vitale esorta “tutti i cittadini a sversare i rifiuti in maniera corretta secondo le disposizioni dell'Asia. Solo cosi si evita spreco di danaro pubblico per la rimozione. Precisiamo inoltre – conclude Varricchio -, a breve ci attiveremo con gli enti interessati per programmare i lavori da effettuare sia a Pantano che a San Vitale per migliorare così anche la vivibilità dei cittadini delle due Contrade.