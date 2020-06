Pezzapiana: "Urge pulizia: vegetazione cresciuta a dismisura" "Proliferano insetti e ratti, e c'è anche rischio di incendi"

Marcello Palladino, del comitato di quartiere Pezzapiana, interviene per sollecitare la pulizia della vegetazione nella zona, cosa peraltro già richiesta con note al Comune: "Nonostante il sollecito effettuato a mezzo Pec in data 13.05.2020 ed inviato all'Ente comune di Benevento e alla diffusione di una nota stampa in tale periodo, ad oggi, l'Ente locale, ancora non provvede alla pulizia delle strade e dei marciapiedi delle aree periferiche di propria competenza nel quartiere Pezzapiana. La vegetazione infestante infatti, cresce a dismisura, proliferano insetti, v'è rischio d'incendi oltre al concreto pericolo per automobilisti e pedoni.

E' urgente intervenire nelle aree periferiche onde evitare che, con l'estate, la situazione possa degenerare.

Lo scrivente Comitato aveva segnalato la messa in sicurezza di strade e marciapiedi in via Valfortore, via Mura della Caccia - pericolosissima per i pedoni a causa del restringimento della carreggiata dovuta proprio e detta vegetazione, tra l'altro strada senza illuminazione - via Abete ossia il viale che conduce dalla Z.I. alla Rotonda dei Pentri, tutta la Z.I. Pezzapiana - dove addirittura vi sono alcune fossette stradali per la raccolta delle acque senza tombini - alcune parti delle c.de Ripamorta, Acquafredda, Olmeri, Crocella Pacchiana, S. Chirico, S. Francesco e via Dei Liguri Bebiani - salita Pezzapiana, quest'ultima però di competenza della Provincia di Benevento.

Riguardo alle segnalazioni circa i ratti notati da diversi cittadini in tali zone, l'Asl di Benevento ha riscontrato la nota dello scrivente Comitato così come Rfi per le aree di competenza, affermando, la prima azienda che vi sono interventi programmati per tutta la città e, la seconda azienda, che dovrebbero iniziare i lavori di pulizia e messa in sicurezza, anche delle aree a ridosso della Motorizzazione civile e del passaggio a livello Bn - Fg - Ba - Le, linea elettrificata.

La pista ciclopedonale "Valfortore-Acquafredda-S. Francesco" invece, verrà riaperta, da notizie apprese dalla struttura tecnica della Provincia, appena terminati i lavori che l'Anas sta effettuando sia sul sovrastante raccordo autostradale Na-Ba, altezza Bn-Ovest, che i lavori che interessano i piloni autostradali (problematica sollevata e segnalata tra l'altro dallo scrivente Comitato all'Anas, qualche anno fa) insistenti proprio nell'area del tracciato ciclopedonale, di proprietà della Provincia di Benevento. Appena terminati i suddetti interventi, oltre al ripristino del tracciato ciclabile, con il taglio della vegetazione infestante, la pista dovrebbe riaprire al pubblico, ci si augura in tempi brevi.

Occorre tornare alla normalità pur con le dovute cautele ma è necessario che le Istituzioni facciano la propria parte, recuperando il tempo perduto e programmando interventi rapidi che possano migliorare le condizioni dei cittadini specialmente nelle aree a ridosso della città e periferiche".