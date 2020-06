Commercianti e Comitato adottano spazi verdi al rione Pietà Questa mattina incontro in Comune

I rappresentanti del Comitato di quartiere Pietà – Santa Maria degli Angeli hanno incontrato l'assessore all’Ambiente Antonio Reale e del dirigente del Comune di Benevento, Antonio Iadicicco per sottoscrivere una serie di convenzioni per le adozioni delle aree verdi dei due rioni. Gran parte delle attività commerciali infatti hanno deciso di rispondere all'invito del Comitato di adottare e quindi impegnarsi in prima persona alla cura del verde urbano. Il presidente del comitato di quartiere Gennaro De Luca ha ringraziato coloro che hanno aderito all'iniziativa e il sindaco Clemente Mastella, “che si è reso disponibile ad accogliere l’iniziativa, come l’assessore al Verde Pubblico Antonio Reale e la struttura tecnica comunale con l’ufficio preposto”.

Nei prossimi incontri del comitato di quartiere Pietà e zone limitrofe saranno concordate tutte le attività di sistemazione delle aree “in maniera che le stesse avranno un unico filo conduttore inteso come colori della fioritura, arbusti e quant’altro per dare maggiore visibilità al progetto stesso. Per quanto riguarda la sistemazione degli alberi ad alto fusto, è già stato chiesto un intervento agli uffici preposti affinché venga effettuata una potatura delle piante nei periodi idonei. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà effettuato anche il taglio del verde pubblico nel rione”.