Carenza di sangue, un sito per favorire le donazioni L'iniziativa dell'Ospedale San pio e dell'Ail di Benevento

Prenotare online la propria donazione evitando file e affollamenti e, allo stesso tempo, raccogliere tutte le informazioni utili ai tecnici e ai donatori.

E' quanto consentirà di fare il nuovo sito internet www.sitbenevento.it presentato questa mattina all'ospedale San Pio di Benevento

“E' un sistema che avevamo nel cassetto, pronto da anni ma non eravamo ancora riusciti a metterlo in piedi – ha spiegato il direttore della U.O.S.D. Di Immunoematologia e Trasfusione del San Pio – quel che successo col Covid ci ha fatto decidere di accelerare perché costretti alle sole prenotazioni telefoniche. Col sito, invece, sarà possibile avere tutto disponibile on line. Non solo, il sito presenterà tante informazioni utili anche per l'ematologia con uno spazio dedicato anche ai medici. Il sistema, già attivo, è finanziato dall'Ail di Benevento, sezione "Stefania Mottola".

Vallone rimarca anche quanto sia poco diffusa, nel Sannio, l'abitudine a donare. “Durante il Covid abbiamo avuto un boom di donazioni, ora non dona più nessuno. Raggiungiamo settimanalmente la metà del nostro fabbisogno. Tutto il resto arriva da fuori. Purtroppo è ancora diffusa una pigrizia che danneggia fortemente il sistema”.

Ha parlato di un’azione di civiltà il direttore generale dell’azienda ospedaliera “San Pio, Mario Ferrante, che ha rinnovato l’appello a donare e ha inquadrato il progetto come un passo avanti nel rapporto territorio – ospedale.

“Con questo sistema speriamo di riuscire a superare anche quella pigrizia che non ci rende chiaro quanto sia importante il gesto della donazione – ha aggiunto Salvatore Mottola, presidente della Sezione di Benevento dell’AIL. Quest'anno – ha concluso – ricorrono i 20 anni della sezione beneventana dell'Ail, l'emergenza covid ci ha costretti a rimandare i festeggiamenti ma non è escluso che entro fine anno ci sarà un momento celebrativo della nostra associazione”.