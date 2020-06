Fatebenefratelli. Terapia del dolore, ricominciano le attività Procedura effettuata in regime di Day Hospital dopo visita algologica

La Uos di Terapia del Dolore dell’Ospedale Fatebenefratelli, diretta dalla dottoressa Renata Di Gregorio, riprende in modo completo l’attività in parte sospesa durante l'emergenza Covid-19, arricchendo l’offerta assistenziale con l'attivazione di un nuovo percorso terapeutico: l’Autoemoterapia Ozonizzata o GAET, un trattamento molto innovativo per la cura della Fibromialgia e della Fatigue (Sindrome da Stanchezza Cronica), molto frequente anche nei pazienti oncologici.

La GAET trova particolare indicazione in questo periodo, in quanto la riduzione dell’attività fisica dettata dal lock down ha determinato in questi pazienti un peggioramento delle condizioni fisiche generali. Gli effetti sul performance status sono sia immediati che a distanza, con un conseguente miglioramento della qualità di vita.

La procedura è effettuata in regime di Day Hospital, previa visita algologica. Contestualmente è ripartita l’attività ambulatoriale: visite algologiche, trattamenti di Agopuntura Tradizionale Cinese, Ossigeno-Ozonoterapia, Mesoterapia e di Day Hospital Antalgico per le procedure chirurgiche mininvasive. I nostri sforzi – conclude la Dr.ssa Renata Di Gregorio - sono volti a dare sempre maggiori risposte alle persone con sindromi dolorose croniche, nell’ambito di una medicina moderna basata sull’evidenza scientifica.