Ciccopiedi: "Forza Italia? Non possono sostenere De Luca" "Non si può fare centrodestra a Benevento e centrosinistra a Napoli"

"Gli assessori e consiglieri aderenti a Forza Italia, fanno bene a manifestare fedeltà al sindaco di Benevento con cui sono stati eletti, anche se questo quesito non gli è stato posto. Sbagliano invece, cosi come gli fa notare il Commissario di Forza Italia in Provincia di Benevento, Fulvio Martusciello, a non chiarire la propria posizione sulle elezioni regionali, essendo Forza Italia alleata con il Centrodestra ed essendo il partito di riferimento indicato a scegliere il Candidato alla Presidenza della Regione per la coalizione. È evidente che chi sta in Forza Italia, chi si professa di Centrodestra, non può sostenere l’attuale Governatore, eletto con il centrosinistra, Vincenzo De Luca. E questo è necessario dirlo con chiarezza! Non si può fare il Centrodestra a Benevento e il Centrosinistra a Napoli. Come evidenzia anche il recente sondaggio di Tecnè, i cittadini sanniti, a differenza dei loro rappresentanti, hanno ben chiaro quale sia stata la gestione dello “sceriffo” di Salerno nelle aree interne: ospedali chiusi, infrastrutture dissestate, niente fondi e tanta “munnezza”. Questa è la gestione di De Luca e, Forza Italia, non correa con il malgoverno, si trova fieramente dalla parte opposta! FI è con i cittadini, con il territorio sannita. Questi amministratori devono quindi rispondere in maniera chiara, senza divagare, alla domanda posta da Martusciello: siete con Forza Italia contro De Luca o no?” - Così il Responsabile Organizzativo di Forza Italia in Provincia di Benevento, Leonardo Ciccopiedi.