Dalla Provincia via libera ai progetti per lavori stradali "I progetti di fattibilità riguardano tutte le aree e i comprensori del territorio sannita"

Via libera dalla Provincia di Benevento a numerosi provvedimenti per lavori stradali. Lavori che sono stati approvati oggi dal presidente Antonio Di Maria.

“Si tratta per la gran parte – viene precisato dall'Ente provinciale - di progetti di fattibilità tecnica ed economica: ovvero di atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente. Il pacchetto di progetti approvati stamani fa seguito a quello già licenziato nei giorni scorsi: tutti sono stati redatti dagli Uffici Tecnici dell’Ente, mobilitati a tale scopo dal Presidente. I progetti di fattibilità riguardano tutte le aree e i comprensori del territorio sannita, comprese le strade che consentono l’accesso al territorio del capoluogo che, essendo esteso per oltre 130 Kmq., è servito da numerose arterie”.

Questo l’elenco degli interventi:

Progetto di fattibilità tecnica economica strada provinciale numero 1 "Ciardelli"- strada provinciale numero 9 "Maccabei – Fondo Valle Sabato". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo. Importo 400.000 euro;

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica, per le strade provinciali numero 12 "ex Strada statale 88 - dei due Principati" - strada provinciale numero 15 "Bivio Perrillo – Perrillo – Motta – Strada statale 88" – strada provinciale numero 18 "Giro dei Santi – Benevento bivio Pastene": adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo. Importo 330.000 euro.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica, strada provinciale numero 5 "S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara". Strada provinciale numero 9 "Maccabei - Fondo valle Sabato" Tratti in tenimento di Ceppaloni. Interventi di ripristino tratti di piano viabile e miglioramento funzionalità incroci e deflusso delle acque meteoriche. Importo 250.000 euro.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica, strade provinciali numero 1 "Ciardelli" e numero 7 "Strada statale 88 - Ceppaloni - San Giovanni". Tratti in tenimento di Ceppaloni. Interventi di ripristino opere d'arte e tratti di piano viabile, miglioramento funzionalità incroci e deflusso delle acque meteoriche. Importo 270.000 euro.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica strada provinciale numero 27 "Benevento – Apice nuova – Confini provinciali (AV)". Strada provinciale n. 41 "ex Ss. 212 (da Benevento a contrada Mosti)". Strada provinciale numero 158 "via Valfortore" - adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo. Importo 350.000 euro.

Protocollo di intesa progetto dei lavori di messa in sicurezza di tratti delle strade provinciali Sp. 55 tratto Bivio San Giovanni / Fontana Omomorto - Sp 54 Toppo Clemente / Ponte Sette luci e della principale viabilità comunale Soglio / Centro urbano e Mazzocca / Brecce / Porcara.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” per risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.p. numero 63 - Ssv Fondo Valle Tammaro - Castelpagano - Colle Sannita. Spesa di 450.000 euro.

Lavori di messa in sicurezza tratti Strada provinciale numero 54 in agro del comune di Baselice. Approvazione, in linea tecnica, studio di fattibilità e progetto preliminare per l’importo complessivo di 84.110,32 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” Strada provinciale numero 58 bivio Valfortore - Pago Veiano – Pietrelcina - tratto S. Giorgio la Molara - bivio strada provinciale numero 57 Molinara. Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale. Spesa di 250.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica preliminare”: lavori per la messa in sicurezza degli ingressi di Cerreto sannita dalle Strade provinciali numero 76 e 79. Spesa di 195.000 euro.

Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica- preliminare”. Lavori di ripristino piano viabile sulla strada provinciale numero 102 tratto da Fragneto Monforte a Campolattaro. Approvazione in linea tecnica spesa di 300.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” lavori di risanamento movimento franoso sulla strada provinciale numero 102 (ex Ss 88) tratto Torrepalazzo - Fragneto Monforte. Spesa di 250.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” ripristino piano viabile e regimentazione acque sulla strada provinciale numero 65 Castelpagano - Riccia. Spesa di 450.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare”: interventi di riqualificazione e messa in sicurezza sulla strada provinciale numero 67 “Stazione di S. Croce del Sannio”. Spesa di 215.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare”: lavori di ripristino funzionalità, manutenzione e messa in sicurezza di tratti della strada provinciale n. 66 S. Maria del Guglieto - S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone. spesa di 200.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare”: lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle Ss.pp. numero 111-114 e 117. Spesa di 500.000 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” interventi di ripristino su diversi tratti di piano viabile e pertinenze stradali sulla S.p. numero 100 (ex ss 625). Spesa di 1.200.000,00 euro.

Approvazione in linea tecnica Progetto: “Studio di fattibilità tecnica ed economica-preliminare” risanamento movimenti franosi e ripristino piano viabile sulla S.p. n. 62 “Liguri Bebiani”. Spesa di 450.000,00 euro.

Protocollo di intesa per azioni congiunte ed istituzionali tra la Provincia di Benevento, i Comuni di Torrecuso (capofila), Paupisi e Ponte per la redazione delle diverse fasi di progettazione e l’esecuzione dell’intervento denominato “lavori di manutenzione straordinaria delle Ss.pp. numero 106, 107 e 108, attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza dei collegamenti viari tra i Comuni di Torrecuso, Paupisi e Ponte con la stazione ferroviaria da realizzarsi nel territorio di Torrecuso”.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica per la S.p. 7 "Ss. 88 - Ceppaloni - Fraz. San Giovanni". risanamento movimento franoso, dissesti, integrazione barriere e ripristino tratti piano viabile. 200.000,00 euro.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica per la S.p. 1 "Ciardelli". Tratto San Giovanni di Ceppaloni - Arpaise. 200.000,00 euro.

Approvazione, in linea tecnica, progetto di fattibilità tecnica economica S.P. 1 " Ciardelli " Tratto bivio S. Giovanni - San Leucio del Sannio - S.P. 3 "Bivio confini - Bivio Maielli" - S.P. 7 "SS. 88 - Ceppaloni - Frazione San Giovanni". - Ripristino tratti piano viabile e rifacimento segnaletica. Importo 250.000,00 euro.