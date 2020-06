Acqua pubblica, domani protesta contro il Comune Promossa dal Comitato Sannita Acqua Bene Comune

Domani, sabato 13 giugno, alle ore 18 in corso Garibaldi 1 (di fronte alla Prefettura) la città di Benevento è chiamata a manifestare, pacificamente e responsabilmente, per vedere garantito il diritto al voto e l’esercizio della sovranità popolare, tutelati dall’Art.1 della Costituzione.

E’ trascorso oltre un anno dal deposito delle firme di 3285 cittadini e cittadine di Benevento, che hanno chiesto in modo chiaro ed inoppugnabile di potersi pronunciare sulla gestione del sistemo idrico integrato.

Il Comitato Sannita Abc è riuscito nell’impresa di far approvare il regolamento referendario della Città di Benevento, dopo 28 anni di noncuranza istituzionale.

Ciò nonostante l’Amministrazione è rimasta sorda, a tutti i tentativi di dialogo, in tutte le sedi e con ogni modalità consentita, che non hanno prodotto alcun risultato, ma solo il tentativo di coinvolgimento del Ministero dell’Interno da parte del Comune.

Dinanzi all’arroganza ed alla contraddittorietà di chi dovrebbe rappresentare la volontà del popolo, preso atto del comportamento dell’Amministrazione che ha preferito e preferisce tutelare la gestione privata affidata a GESESA, con sconcertanti delibere comunali, impugnate dinanzi al TAR, pensiamo che è arrivato il momento di far sentire la nostra voce.

Per questi motivi invitiamo tutte le forze della città a partecipare unite per richiamare le Istituzioni alle proprie responsabilità, prima di essere costretti a celebrare un vero e proprio funerale della democrazia!

Hanno già aderito alla manifestazione: Coordinamento campano per l’Acqua Pubblica, Comitato Bene Comune Aspettando Godot Avellino, ANPI provinciale di Benevento, Coordinamento di Libera Benevento, Civico 22, L@p Asilo31, Altrabenevento, Fridays for Future Sannio, Associazioni Radici Benevento, Comitato Rodotà nazionale, Comitato Rodotà Sant’Agata de Goti, Comitato Rodotà Piedimonte Matese, Comitato cittadini in bicicletta Benevento, Liberamente Foglianise, WWF Sannio, Lipu sezione Benevento, Comitato di quartiere Piano Cappelle, Comitato contrade Nord-Est, Comitato di quartiere Pezzapiana, CGIL Benevento, CISL Irpinia Sannio, UIL Avellino Benevento, USB Federazione provinciale di Benevento, Movimento 5 Stelle Benevento, Fratelli d’Italia Benevento, Sinistra Italiana Federazione di Benevento, Arci Comitato Benevento, Lega Benevento. La cittadinanza è invitata a partecipare con un segno di lutto in evidenza.