Gesesa, dal 22 riapriranno al pubblico gli sportelli ?Dopo una lunga fase di chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus

Dopo una lunga fase di chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus, gli sportelli al pubblico di contrada Pezzapiana a Benevento riapriranno a partire dal 22 giugno dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00 - 17.00; il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

A tutela della salute e sicurezza degli utenti e degli operatori, l’ingresso nell’area ricevimento clienti sarà regolato, sarà rilevata la temperatura corporea delle persone che effettueranno l’accesso e sarà impedito l’accesso a chiunque presenti una condizione termica superiore a 37.5° e sarà garantito il distanziamento sociale, gestendo l’accesso sia all’interno dei locali che all’esterno in modo tale da non creare sosta all’interno ed assembramenti.

Gli utenti potranno accedere nell’area ricevimento clienti indossando correttamente la mascherina e previa igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante idroalcolico messo a disposizione di tutti.

GESESA suggerisce di utilizzare in via prioritaria, sempre al fine di limitare al massimo gli spostamenti e quindi eventuali rischi di contagio, i canali di contatto online, accedendo all’area digitale MyGesesa, disponibile sul sito www.gesesa.it e tramite app disponibile sia sui sistemi Android che iOS. Si rammenta, inoltre, che le pratiche commerciali possono essere svolte chiamando il numero verde 800 25 09 81 (gratuito sia da numero fisso che da mobile) o inviando la documentazione necessaria e i moduli scaricabili dal nostro sito web, a

commerciale@gesesa.it e credito@gesesa.it