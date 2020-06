Tre autisti Samte in organico all'Asia per tre mesi Da lunedì 15 giugno

"In virtù dell'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, nella persona del sindaco di Benevento Clemente Mastella, e nel rispetto della pianta organica aziendale ha proceduto al distacco, con decorrenza da lunedì prossimo, 15 giugno, di tre lavoratori della Samte, in possesso della patente C+CQC di terzo livello, per un periodo di tre mesi". A comunicarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città che in merito precisa: "Questo nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, che erano state già avviate e che l'Azienda ha dovuto sospendere a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, volte all'individuazione di 30 autisti con patente C+CQC di terzo livello e di 23 operatori di secondo livello. Le procedure saranno dapprima rivolte agli operatori del Consorzio di bacino e, solo successivamente, qualora il fabbisogno aziendale non dovesse essere soddisfatto, si procederà a un ulteriore concorso esterno per l'assunzione a tempo indeterminato delle suddette categorie. Intanto, la prova scritta per la selezione degli autisti si terrà il prossimo 24 giugno, mentre per gli operatori di seconda categoria si procederà alla prova scritta nei primi dieci giorni di luglio.

Il 19 giugno, infine, si svolgerà il concorso per l'individuazione di un impiegato con disabilità di categoria di terzo livello anche questo già avviato e sospeso per via del Coronavirus".