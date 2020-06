Statale90Bis, Mastella fa appello all'Anas Dopo l'ennesimo incidente mortale che si è verificato ieri

“Mi corre l’obbligo di rendermi interprete del grave disagio dei miei concittadini per il pericolo che, quotidianamente, sono costretti a vivere percorrendo il tratto iniziale della S.S. 90 Bis, precisamente dalla zona di contrada Capodimonte alla zona industriale di Ponte Valentino”.

Esordisce così la lettera inviata stamani dal sindaco di Benevento Clemente Mastella al direttore generale di Anasa Spa e al direttore del compartimento regionale dell’Anas Spa.

“Su tale tratto di strada – prosegue la missiva del sindaco Mastella-, nella giornata di ieri, si è purtroppo verificato l’ennesimo incidente con il coinvolgimento di tre vetture, il decesso di un uomo ed il ferimento di altre quattro persone (di cui una grave). Il tratto di strada in oggetto è noto per i gravi incidenti che, nel corso degli ultimi anni, hanno visto la morte di diverse persone ed il ferimento di numerose altre. Vi invito, pertanto, a porre in essere tutto quanto necessario per evitare i pericoli insiti su tale tratto stradale. Confido nel vostro interessamento ed impegno, anche in termini di programmazione, ad effettuare gli interventi necessari”.