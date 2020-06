Covid: 1 caso "incerto" al San Pio. Dita incrociate nel Sannio Dopo 10 giorni senza nuovi casi spunta un tampone "incerto"

Dita incrociate nel Sannio nella giornata di oggi per quanto attiene alla situazione Covid. Dopo 10 giorni di 0 nuovi positivi oggi c'è un tampone dall'esito incerto, un ibrido dunque che dovrà essere ripetuto per sapere se si sia trattato di un falso allarmae o se bisogna spostare in avanti il bollino del traguardo covid Free, che come si ricorderà in un territorio viene ottenuto solo quando sono passati ventotto giorni senza nuovi contagi.

Questa la nota inviata dall'ospeale San Pio: "e?Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 80 tamponi, dei quali nr. 1 dall’esito incerto e, quindi, da ripetere".