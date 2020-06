Proseguono aiuti alimentari offerti dallo Sportello Solidale Possono accedervi le famiglie in possesso dei requisiti indicati nella delibera n. 58/2020

L’assessora Maria Carmela Mignone e l’assessora Carmen Coppola rendono noto che, grazie alle donazioni effettuate dalle aziende private e ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, proseguono gli aiuti alimentari offerti dallo Sportello Solidale costituito dal

Comune di Benevento per far fronte alle necessità causate dall’emergenza Covid-19.

Pertanto, le famiglie in possesso dei requisiti indicati nella delibera n. 58 del 6 aprile 2020 (famiglie e persone che non abbiano già fruito di aiuti alimentari e/o di carattere economico; nuclei familiari in cui siano presenti minori di età, etc.) possono presentare domanda per accedere a tale misura. “Ancora una volta – spiegano le assessore Mignone e Coppola - la solidarietà è alla base di ogni possibile rapporto umano e consente di alleviare le difficoltà economiche aggravate dall’attuale situazione e garantire il primo sostentamento ai singoli e alle famiglie mettendo a loro disposizione beni agro- alimentari”.