Una protesta per salvare l'asilo San Pio X dalla chiusura Questa mattina al Rione Ferrovia la manifestazione

“Non ci sto”, lo hanno scandito più volte in strada al Rione Ferrovia i piccoli allievi della scuola dell’infanzia ‘San Pio X’ delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, in strada con le loro famiglie e con il personale dell'asilo che ora rischia di chiudere.

Non ci sta la comunità cresciuta tra quelle aule a vederle ormai vuote e silenziose ed è scesa in strada in un flash mob per sensibilizzare tutti ed impedire che la struttura chiuda per sempre.

Troppo difficili da superare i danni economici derivati dal lockdown imposto dal Covid-19.

“Non abbiamo più fondi per pagare gli insegnanti, siamo costrette a chiudere” ha chiarito suor Antonio Vizzoca “la nostra è una missione educativa che oggi non possiamo più sostenere”.

Fa appello alla legge sul “diritto allo studio che prevede fondi anche per le paritarie” l’ex docente Leonardo Fiscarelli in piazza per la scuola.

“Le scuole sono un bene prezioso da tutelare e il Comune farà il possibile per sostenere la battaglia delle famiglie e garantire ai ragazzi del Rione Ferrovia il loro diritto a studiare in una scuola del quartiere” ha commentato l’assessore all’Istruzione del Comune di Benevento, Rossella Del Prete.

“I fondi per le paritarie ci sono – ha spiegato invece la senatrice del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia – occorre intercettare i fondi giusti e necessari anche per loro”.