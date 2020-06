Vigili del Fuoco salvano due cuccioli finiti in un dirupo Intervento di tre ore per salvare i cuccioli probabilmente abbandonati

Due cuccioli di cane salvati dai vigili del Fuoco. E' accaduto ieri quando il personale del Comando di Benevento è intervenuto in contrada Vigne, dove hanno trovato due cuccioli, probabilmente abbandonati, finiti in un dirupo con folta vegetazione. Il personale VVF intervenuto, con tecniche SAF(Speleo Alpine Fluviali) ha provveduto a mettere in salvo gli animali, consegnandoli a dipendenti del competente servizio veterinario dell'ASL

L'intervento ha avuto una durata di tre ore.