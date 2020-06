"Diga di Campolattaro sia risorsa anche per l’agricoltura" Maglione: "Diventi una risorsa per il territorio e per un comparto strategico per il Sannio"

"L’invaso di Campolattaro deve diventare una risorsa per il territorio. La gestione delle acque in esso contenute deve portare a una ricaduta positiva sui territori sia in termini di disponibilità di acqua potabile, sia per aiutare la nostra agricoltura". Così il deputato del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione che in una nota evidenzia: "La Regione Campania ha avviato una progettualità plurima per le suddette acque, in primis puntando sulla potabilizzazione, a cui però è necessario aggiungere l’utilizzo irriguo. È proprio su questo ultimo aspetto che chiedo un'adeguata attenzione in questa fase di progettazione; l’utilizzo delle acque della diga per l’agricoltura permetterebbe di passare dagli attuali 4800 ettari utilizzati per scopi agricoli, a circa 14 mila ettari. Raggiungere tale obiettivo significherebbe avere un'importante ricaduta su un comparto, quello agricolo, che è strategico per il Sannio. Ho già avviato le opportune interlocuzioni con la presidenza nazionale dei Consorzi di Bonifica e con quella del Sannio-Alifano, a cui ho manifestato la piena disponibilità nel sostenere questo obiettivo".