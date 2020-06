Movida. Mastella: domani un incontro e invita al buonsenso Il sindaco torna sugli assembramenti dei più giovani

"Domani avremo un incontro in merito alla movida. Voglio ricordare a tutti, soprattutto ai nostri giovani, così intelligentemente composti nel periodo di maggiore sisma virale, che Dio non voglia che si apra un focolaio la tragedia è a portata di mano".

Clemente Mastella torna sull'argomento assembramenti dei più giovani durante il fine settimana. Il primo cittadino continua nelle raccomandazioni ai ragazzi dalla sua pagina facebook e scrive: "La Cina è vicina, non è solo il titolo evocativo di un film, ma la triste realtà di questi giorni. Il ritorno del Mostro ha fatto chiudere Pechino. A Roma, al San Raffaele, le autorità sono alla ricerca di trovare il paziente uno, che ha contagiato un centinaio di persone. E se succede qualcosa, a partire dalla movida, dove andremo a trovare il paziente uno, data la dilatata presenza di migliaia di giovani. Perciò, invito tutti ad essere responsabili. Nulla si può, se ognuno non si prende cura di sé e degli altri. Le forze di polizia ci saranno ma spero che ci sia soprattutto tanto buonsenso".