Su il sipario con "Racconti per ricominciare" In programma dal prossimo 25 giugno fino al 12 luglio

Solot Compagnia Stabile di Benevento aderisce al progetto "Racconti per ricominciare" ideato e promosso da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, in programma dal prossimo 25 giugno fino al 12 luglio, in dieci splendide location della nostra regione. Un evento diffuso che prevede la realizzazione di percorsi teatrali, itineranti e di breve durata, per un numero limitato di spettatori e per un solo artista alla volta.

Il cortile del Mulino Pacifico di Benevento, struttura gestita dalla Solot, sarà uno dei siti di riconosciuto valore artistico e culturale, designato ad ospitare le azioni sceniche e i racconti di 6 attrici e attori. Le caratteristiche strutturali della location comportano la scelta di un diverso approccio scenico, rispetto a quello programmato negli altri siti, per un migliore adattamento alle disposizioni di sicurezza Anti-contagio Covid.

Pertanto saranno programmate, a partire dal 26 giugno e fino al 12 luglio, esclusivamente il venerdì, sabato e domenica, per tre week end successivi, due repliche quotidiane per ognuno dei tre diversi spettacoli previsti in cartellone, rivolte ad un massimo di quarantacinque spettatori alla volta. Al termine di ogni recita gli spettatori verranno fatti defluire, lasciando il posto ai successivi, i quali assisteranno a loro volta allo spettacolo. Non saranno previsti spostamenti del pubblico durante le performance, ma saranno gli attori a ruotare intorno agli spettatori. Gli spettacoli in programma nel giardino del Mulino Pacifico: dal 26 al 28 giugno Raccontami una storia (prima, durante e dopo la peste); dal 3 al 5 luglio Raccontami due storie (cosa resterà del nostro amore); dal 10 al 12 luglio La terza storia (distanze e ricordanze), Testi a cura di Giorgio Gaber, Dario Fo, Michelangelo Fetto, Franco Cossu, Doppia replica ore 19.00 e ore 20.30.