Droga, evasione e auto senza Rca: controlli e denunce Il bilancio delle verifiche dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Due persone denunciate, 4 segnalate per droga, una proposta per il foglio di via obbligatorio e 4 sequestri amministrativi. Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio sul territorio di competenza in Valle Caudina. In particolare, i carabinieri coordinati dal maggiore Leonardo Madaro, a Moiano hanno denunciato un 29enne per evasione. Il giovane, agli arresti domiciliari, si era allontanato dal proprio domicilio. A Foglianise i militari dela Stazione di Cautano hanno denunciato un automobilista che si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest dopo un incidente stradale. Trasportato in ospedale per le analisi, il giovane si era infatti allontanato prima degli accertamenti. A Ceppaloni, invece, i militari hanno segnalato per uso di droga un 20enne irpino trovato in possesso di un grammo di marijuana. Stessa sorte per una persona di Sant'Agata (4 grammi di marijuana), per un uomo di San Leucio (2.5 grammi di marijuana) e un ragazzo ragazzo di Arpaia (1 grammo di marijuana).

A Montesarchio i carabinieri hanno anche proposto per il foglio di via obbligatorio una rumena di 25 anni domiciliata a nNapoli. A Moiano, Airola e Montesarchio infine sono stati sequestrati 4 veicoli tutti senza assicurazione.