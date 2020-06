Infermieri e Oss del San Pio, stato di agitazione e presidio Indetto dall'Unione Sindacale di Base

E' in stato di agitazione il personale dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento come dichiarato dalla federazione provinciale di Benevento dell'Usb (Unione sindacale di Base) che scrive ai vertici dell'ospedale, al prefetto e ai lavoratori.

Stato di agitazione dichiarato a seguito dell'assemblea dei lavoratori dello scorso 18 giugno.

Un'agitazione scaturita da “cattiva gestione del personale Oss che in aperta violazione di norme e contratti vengono vessati quotidianamente da disposizioni verbali che aggravano il pericolo di contagio per loro e per i pazienti e aumentano a dismisura i loro carichi di lavoro.

L'assemblea ha deciso di aprire la vertenza di tutto il personale Oss per ottenere il ripristino della legalità e restituire dignità professionale e lavorativa a tutto il personale e Infermieristico oss che chiede di essere impegnato nel rispetto delle funzioni assegnate al profilo professionale e di non essere esposto al contagio del Covid19 per effetto di disposizioni illegittime e pericolose che espongono anche i pazienti che afferiscono al San Pio ad essere privi di adeguata tutela.

Nulla è cambiato anche dopo la quotidiana richiesta di intervento alla direzione generale.

L'Unione sindacale di base ha dunque organizzato un presidio assemblea in programma il 26 giugno, dalle ore 11.