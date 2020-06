Proteste Asl. Il direttore Volpe rassicura "Già convocati responsabili per la riorganizzazione che risultata complicata"

“Stiamo lavorando per risolvere le criticità che si stanno concentrando presso la sede di Via XXIV Maggio. Ho già convocato i responsabili lunedì per fare il punto della situazione”.

Così il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe dopo le tensioni che si sono verificate questa mattina presso la sede dell'Azienda Sanitaria locale (leggi qui).

“Lavoriamo intensamente - ha proseguito il Dg dell'Asl - ma chiediamo ancora un po' di sacrificio all'utenza in quanto la riorganizzazione è complicata. Abbiamo già cominciato e la settimana prossima implementeremo le attività a cominciare dalle visite specialistiche che speriamo, da luglio, di rimettere a norme.

Riattiveremo anche la parte farmaceutica e abbiamo chiesto collaborazione ai medici di medicina generale di dare priorità a visite specialistiche urgenti. Inoltre - conclude - cercheremo anche di implementare la situazione a livello informatico con prenotazioni on line. Anche su questo sono già state predisposte una serie di riunioni la prossima settimana”.