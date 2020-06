Danni siccità 2017, dalla Regione fondi per imprese agricole Il presidente Comunità Montana, Spina: "Bene decreto regionale, ma bisogna snellire le procedure"

È stata comunicata dalla Regione Campania l'emissione del Decreto numero 16 del 16 giugno 2020 di assegnazione di risorse alla Comunità Montana del Fortore per indennizzare le imprese agricole dei territori di sua competenza danneggiate dall'evento siccità 2017, dichiarato eccezionale ai sensi del Decreto Legislativo 102/2004. Ad annunciarlo il presidente Zaccaria Spina che in merito commenta: “Con tale decreto è stata assegnata al nostro Ente la somma di euro 452.716,62".

Il presidente pertanto evidenzia l'impegno del "Rup e della struttura della Comunità Montana del Fortore, che hanno interagito con la Regione per addivenire a questo risultato. La procedura per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola causati dalla Siccità 2017 era partita nell'aprile 2018 con un avviso pubblico emanato dall'Ente Montano fortorino e rivolto alle imprese agricole dei dodici Comuni di competenza dell'Ente (Apice, Baselice, Buonalbergo,

Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti), che venivano invitate a far pervenire alla Comunità Montana

domanda volta ad ottenere gli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 comma 2 lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n.102 del 29-03-2004. All'avviso pubblico – ricorda il presidente Zaccaria Spina – seguiva l'attività divulgativa, informativa e di animazione territoriale avviata con un incontro che ci vedeva ospiti del Comune di Molinara svolto anche alla presenza di dirigenti degli uffici regionali”.

“Prendiamo atto con soddisfazione del Decreto emesso dalla Regione ma al contempo – dichiara Spina – riconfermiamo la necessità, già espressa nel passato, di mettere mano ad una riforma dell'istituto giuridico del Risarcimento danni derivanti da calamità naturale, prevedendo fondamentalmente di snellire e semplificare le procedure, velocizzare i tempi di erogazione degli indennizzi ed aumentare le dotazioni economico-finanziarie. Solo in tal modo questo istituto potrà assolvere alla propria funzione, che è quella di indennizzare gli agricoltori e di integrare così il reddito venuto meno a causa della calamità”.