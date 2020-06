Mastella: cittadinanza onoraria al presidente Vigorito La proposta del sindaco di Benevento: "Incontrovertibili i meriti sportivi e sociali"

“Proporrò prima in giunta, in settimana e poi in consiglio comunale, la cittadinanza onoraria all’avvocato Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato la sua intenzione attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.

“Appaiono incontrovertibili i meriti sportivi e sociali che lo identificano con la nostra comunità – ha rimarcato il primo cittadino del capoluogo sannita -. E lo annuncio oggi, dopo aver riferito della mia intenzione i gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione , e proprio oggi alla vigilia della ripresa del campionato , come atto bene augurante del nostro ritorno in serie A.

Il sindaco Mastella poi spiega: “Il presidente Vigorito si è detto onorato di ricevere la cittadinanza che per diverse ragioni era rimasta ferma al palo. Nel ringraziare il presidente e la squadra per l’ orgoglio di vedere accomunata la nostra città con le grandi e storiche società di calcio italiane, facciamo un grande in bocca al lupo per domani. Quando sarà, festeggeremo con gioia, e nel ricordo di quanti avrebbero voluto essere con noi alla festa ed il terribile virus ha portato via. Ricorderemo – conclude il sindaco ed ex Guardasigilli - le famiglie che hanno sofferto ma ringrazieremo in modo serio e responsabile i nostri protagonisti di questa impresa. E lo faremo attenendoci alle regole sanitarie che, per il rispetto per gli altri, ci sono imposte”.