San Pio: negativi sanitari e degenti a contatto con caso covid Il paziente, inoltre, è stato dimesso su sua richesta e contro il parere dei sanitari

Tutti negativi i tamponi effettuati oggi al San Pio compresi quelli su infermieri e degenti entrati in contatto col paziente covid ricoverato ieri e già dimesso: "Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 80 tamponi sul personale sanitario e sui degenti con i quali il paziente risultato infetto al covid in data di ieri abbia potuto avere contatti.

I tamponi hanno tutti dato risultato negativo.

Inoltre, si rappresenta che il suindicato paziente affetto da coronavirus in forma asintomatica è stato dimesso, su sua richiesta e contro il parere dei sanitari, dalla U.O.C. di Malattie Infettive – Area Covid, ed affidato in quarantena domiciliare all'assistenza della ASL di Benevento.

Non ci sono al momento pazienti covid 19 ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio”.



Dunque allo stato restano due i casi di positività del Sannio: il paziente di Guardia Sanframondi e l'ultimo di Castelfranco in Miscano