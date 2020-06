Al San Pio bilancio raccolta fondi "Una Lista per la vita" Conferenza stampa dell'Azienda ospedaliera e Confindustria

L’ospedale San Pio di Benevento e Confindustria Benevento hanno organizzato per mercoledì alle 10 una conferenza stampa di presentazione della chiusura del progetto “Una Lista per la Vita”.

Interverranno il direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, il presidente di Ance Benevento Mario Ferraro, ed una rappresentativa di noti imprenditori del territorio sannita, tra i quali il presidente del Benevento Calcio, l'avvocato Oreste Vigorito, per presentare le risultanze, anche in termini di attrezzature acquisite, della raccolta fondi “Una lista per la vita”, promossa, in occasione dell’emergenza Covid 19, da Confindustria Benevento a favore dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”.