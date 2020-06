L'Asia premia sette dipendenti andati in pensione Targhe ricordo agli ex dipendenti che si sono distinti per il lavoro svolto

Questa mattina l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, ha conferito delle targhe ricordo a sette dipendenti ora in pensione che si sono particolarmente distinti per il lavoro svolto, l'impegno e la professionalità durante gli anni in servizio presso l'Azienda. La cerimonia si è svolta nella sala riunioni della sede amministrativa di via delle Puglie.

"A voi va dato atto - ha spiegato Madaro ai premiati - del contributo che avete dato alla crescita della società negli anni: l'Asia è quello che è per merito dei dipendenti che ci sono e ci sono stati, per il lavoro svolto da tutti nel tempo. Per questo abbiamo voluto esprimere la nostra stima e la nostra considerazione attraverso il conferimento di queste targhe. Grazie da parte mia, dell'Azienda e dei suoi dirigenti".

Hanno ricevuto la targa ricordo: Edoardo Zoppoli, Antonietta Di Chiara, Nazzareno Iannotti, Cosimo Ciullo, Vincenzo Forgione, Alfredo Giangregorio e Raffaele Nappi. "Grazie all'Azienda e ai dirigenti - hanno aggiunto gli ex dipendenti - perché c'è sempre stato un clima di collaborazione che ha reso più semplice il nostro lavoro".