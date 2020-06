Nuovo terminal, il progetto di Civico 22 Domani alle 18 al Consorzio Sale della Terra

"Progetto per un nuovo terminal: un’occasione per ripensare un’area strategica per la città e per il territorio". E' il progetto che sarà presentato domani 23 giugno, alle ore 18, nella Sala formazione del Consorzio “Sale della Terra”, in via San Pasquale 49/53, Benevento. Saranno presenti Francesco Carbone e Alfredo Chariotti, architetti, che presenteranno il loro progetto di riqualificazione dell’area del Terminal.

Nella Sala formazione del “Sale della Terra” sarà possibile ospitare soltanto venti persone. Per questo, attiveremo una diretta Facebook dalla Pagina “Civico22”.

Il futuro delle città e dei territori passa attraverso la rigenerazione; evitare l’edificazione di altro suolo e recuperare il patrimonio esistente è oggi un’esigenza imprescindibile. In un contesto di crisi economica e culturale come quello attuale, il benessere dei cittadini è sempre più legato alla risposta che le amministrazioni sapranno dare alle nuove e future istanze, coinvolgendo i cittadini stessi attraverso la partecipazione. Gli spazi inedificati all’interno dei tessuti urbani sono patrimonio della collettività e devono diventare un’opportunità per un rilancio economico, culturale e sociale attraverso scelte strategiche.

In quest’ottica l’area del terminal può assumere un duplice ruolo di grande importanza per la città e per il territorio sannita attraverso la creazione di un luogo di accoglienza e di socialità.

All’interno del centro storico di Benevento il 30% degli edifici è completamente disabitato. Da anni esiste un fenomeno di spopolamento e conseguente impoverimento che va contrastato con progetti che integrino mobilità, servizi, infrastrutture e spazi di aggregazione. Anche la provincia sannita, con i suoi centri minori subisce il costante fenomeno di abbandono del territorio. Creare uno spazio «osmotico» tra il centro del polo urbano e la cintura periferica che oltre a migliorare la relazione tra il capoluogo ed i centri limitrofi può limitare questa tendenza allo spopolamento.