Allogi edilizia pubblica, l'Asia Usb chiede chiarimenti L'organizzazione caldeggia spiegazioni dal Comune di Benevento

"Nonostante le recenti sollecitazioni da parte della nostra organizzazione, il Comune di Benevento continua a tacere in relazione al presunto abbattimento dei 315 alloggi di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà e la loro ricostruzione grazie ad un finanziamento pubblico di vari ministeri e ad una copertura della Regione Campania, coinvolgendo nell'affare la ditta Stat di Napoli e un consorzio di aziende locali con sede in Via Ennio Goduti".

Così, in una nota Asia USB Benevento, che prosegue: "Dalla stampa abbiamo apprerso che alloggi in questione dovrebbero essere quelli di edilizia residenziale pubblica di Via Nuzzolo in zona Ferrovia e gli alloggi di Santa Maria degli Angeli, tutti costruiti con i fondi del post

terremoto e gli ultimi inoltre da poco ristrutturati grazie al contratto di quartiere.

Siamo riusciti a scoprire inoltre che dopo l'abbattimento di tali alloggi le famiglie assegnatarie degli stessi dovrebbero risiedere in alloggi transito in zona Capodimonte. Ci chiediamo di quali alloggi si tratta?

Degli alloggi di housing sociale di cui sono gia stati appaltati lavori dopo aver ricevuto dalla Regione Campania una prima tranche di finanziamenti?

Inoltre una volta ricostruiti, i nuovi alloggi dovrebbero addirittura essere venduti con diritto di prelazione alle famiglie poco abbienti attualmente assegnatarie, o nella migliore delle ipotesi affittati, non più con le tariffe erp bensì con tariffe a canone sociale. Questa trattativa é in corso da più di un anno e il Comune di Benevento ha ben pensato di non informare innanzi tutto f i diretti interessati, ovvero gli inquilini degli alloggi Erp e le organizzazioni sindacali rappresentati degli stessi. L'Asia USB ritiene doverosa ed urgente una convocazione delle associazioni degli inquilini ed un chiarimento da parte dell'amministrazione comunale circa il futuro del patrimonio

immobiliare Erp del Comune di Benevento".