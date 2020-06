Rifiuti, via libera in aula al Sub-ambito A Palazzo Paolo V primo consiglio dal vivo dopo il lockdown

Primo consiglio comunale dal “vivo” ieri sera a Benevento dopo il lockdown. Riunione a Palazzo Paolo V proprio per consentire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalla misure anticovid.

Via libera dall'assise alla costituzione del Sub-ambito distrettuale per la creazione del Sad rifiuti. Ora toccherà all'Asia provvederà alla realizzazione del piano industriale. “Un tassello importante – ha commentato a margine della riunione consiliare l'assessore all'Ambiente, Antonio Reale - che consente alla città di costituire il Sad e cercare di dettare i tempi per quel che riguarda la raccolta dei rifiuti. Al momento nonostante la percentuale di differenziata prodotta non ci sono margini per ridurre il costo della tassa rifiuti. Si cerca così invece di ottimizzare il ciclo dei rifiuti”.

Ad accendere il dibattito ancora una volta il verde pubblico in città. Approvato il progetto 'Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato nel comune di Benevento'. Ma il provvedimento secondo Marianna Farese, consigliere di opposizione del Movimento cinque stelle andava implementato con il censimento degli alberi monumentali della città: “La legge da cui deriva questo regolamento -ha ribadito l'esponente dell'opposizione - prevede anche un censimento degli alberi monumentali. La nostra posizione quindi è stata di astensione poiché non è stato preso in considerazione questo aspetto che per noi è importante per consentire il censimento degli alberi e riconoscerne la storicità di alcuni alberi della città”.

Approvato ieri in aula, inoltre, il progetto per la realizzazione del ponte sul torrente Serretelle alla contrada Epitaffio ed alcune modifiche al regolamento comunale. Rinviata invece alla prossima seduta consiliare l'approvazione del regolamento del piano generale degli impianti pubblicitari.