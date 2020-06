Domani riapre Janua, il museo delle Streghe Ingressi contingentati e mascherina obbligatoria

Aspettando la notte magica e il giorno che ad esso segue “Janua - Museo delle streghe di Benevento” comunica che domani 24 giugno alle ore 17.00, si riapriranno le porte del museo. Si torna gradualmente alla normalità, per quello che possa essere il concetto “normale” abbinato alle Janare, e lo si fa dopo aver preso parte ad un percorso di “sanificazione” fatto di guazze, riti e intrugli d’amore.

Ricomincio da tre diceva Massimo Troisi e noi lo prendiamo alla lettera aprendo il giorno del nostro compleanno, ovviamente dopo aver preso parte a tutti i riti della notte che sta per arrivare. Tre anni di vita culturale attiva, seguita e partecipata in città. Una rinascita all’insegna dell’antropologia, della storia e della magia. “Janua”, simbolo di Benevento si racconterà nuovamente al pubblico, mostrando una serie di racconti intorno alla figura della Janara e della donna nel suo essere madre-figlia-strega. Un compleanno, quello del museo, mai come quest’anno, tanto atteso, nonostante la sua attività virtuale abbia consentito a tutti gli appassionati, di continuare gli approfondimenti e apprendere le curiosità che ruotano intorno a questo mondo magico. Una cultura, quella delle streghe, che continua a suscitare interesse e proprio per questo, grazie allo studio costante dello staff del museo, attira molti visitatori.

Il percorso sarà caratterizzato dalla visita guidata e, in attesa di ritornare a pieno regime, al momento verrà assicurata l’apertura il giovedì, martedì, sabato e domenica. Gli ingressi saranno contingentati e le guide partiranno ogni ora (10.00 - 11.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00 - 19.00), si richiede la massima puntualità ed è consigliata la prenotazione. Per diverse necessità gruppi più numerosi o visitare il Museo nel giorno di chiusura telefonare al 331 762 0096. Vi ricordiamo che per visitare Janua la mascherina resta obbligatoria.