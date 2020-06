Avviate le procedure per la cittadinanza onoraria a Vigorito Questa mattina la delibera della Giunta comunale su proposta del sindaco Mastella

Su proposta del sindaco Clemente Mastella, la Giunta Comunale ha deliberato questa mattina l’avvio delle procedure per la formulazione al Consiglio comunale della proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria all’avvocato Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio. “Grazie ai traguardi conseguiti dalla squadra di calcio, impensabili fino a pochi anni orsono per una realtà demografica e socio-economica come quella di Benevento – si legge tra l’altro nelle motivazioni – l’avvocato Vigorito ha fortemente contribuito a dare lustro e notorietà alla città, facendole guadagnare ulteriore attenzione e simpatia a livello nazionale, con favorevoli e innegabili riflessi anche per la locale economia”.



Di seguito il testo della delibera:

Il Sindaco Clemente Mastella

premesso:

- l’Avv. Oreste VIGORITO è imprenditore di elevatissimo prestigio per i traguardi conseguiti dalle sue aziende, attivo da lustri soprattutto nel campo delle energie rinnovabili, tanto da potersi definire il padre dell’energia eolica italiana;

- per tali suoi meriti ha acquisito fama e autorevolezza anche oltre i confini nazionali;

- dal 2006 ha rilevato la locale società di calcio, portandola nel giro di 10 anni ai massimi livelli del calcio professionistico, con la disputa, nel 2017 sotto la sua presidenza, del Campionato di serie A e nella stagione in corso si appresta a conseguire nuovamente l’ambito traguardo della promozione nella massima serie;

CONSIDERATO:

-che per tali motivi si è instaurato tra l’Avv. VIGORITO e il territorio un fortissimo legame che travalica la mera passione sportiva;

-che, pur non risiedendo nel Comune di Benevento, è tuttavia quasi quotidianamente presente in città, di cui condivide problemi aspirazioni e progetti, così dimostrando un senso di appartenenza alla comunità pari a quello di tanti nostri concittadini; -che, grazie ai traguardi conseguiti dalla locale squadra di calcio, impensabili fino a pochi anni orsono per una realtà demografica e socio-economica come quella di Benevento, l’Avv. Vigorito ha fortemente contribuito a dare lustro e notorietà alla città, facendole guadagnare ulteriore attenzione e simpatia a livello nazionale, con favorevoli innegabili riflessi anche per la locale economia;

RITENUTO, per i motivi che precedono, di dover attribuire all’Avv. VIGORITO un riconoscimento onorifico che attesti la stima e la gratitudine dei cittadini nei suoi confronti;

PROPONE alla Giunta Comunale di deliberare l’avvio delle procedure per la formulazione al Consiglio Comunale della proposta di attribuzione all’Avv. Oreste Vigorito della Cittadinanza Onoraria; Clemente Mastella".