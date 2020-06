San Pio: arrivano due giovani eccellenze dell'Ortopedia Si tratta di Luigi Meccariello e Andrea Schiavone. Ferrante: "Il San Pio si evolve in eccellenza"

Ottime notizie arrivano dal San Pio: due giovani eccellenze entreranno a brevissimo nella squadra di Ortopedia e Traumatologia guidato dal Dottor Giuseppe Pica, dopo anni di blocco del turn over. Dal primo luglio infatti il reparto avrà a disposizione dal 1 luglio due nuovi giovani eccellenze dell'ortopedia: il dottor Luigi Meccariello, sannita di nascita classe 1985, specializzatosi presso l’Università di Siena, perfezionatosi in vari centri italiani ed esteri, cultore della materia Traumatologica Ortopedica e delle sue complicanze, delle infezioni e delle patologie metaboliche dell’osso. E’stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche, libri e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali. Con Meccariello arriva anche il dottor Andrea Schiavone classe 1989, specializzato all’Università di Perugia, ha perfezionato a più riprese le proprie capacità tecnico-chirurgiche all’estero diventando specialista in chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio e in traumatologia sportiva.



Assunzioni nell'ambito del piano di rilancio di una delle Unità Operative che storicamente è stata il cardine dell’Ospedale, l’UOC di Ortopedia e Traumatologia.L’introduzione di queste due figure professionali è inquadrata non sono solo per il raggiungimento e dei LEA ma un inizio di una rimodulazione del reparto alla modernizzazione e ad un’assistenza al paziente più appropriata.



Oltremodo soddisfatto il direttore generale dell'ospedale San Pio, Mario Ferrante, che spiega: “Arrivano due giovani eccellenze, ma non solo: entro settembre arriveranno anche un primario di neurochirurgia, un primario di otorinolaringoiatria, un primario di oncologia, 1 urologo, 2 nefrologi, 1 medico di medicina generale e altre figure.

Quanto al potenziamento del reparto di Ortopedia l'arrivo delle due nuove figure si inquadra nell'evoluzione dell'ospedale San Pio: un ospedale sempre più all'avanguardia e pronto a dar risposte sul territorio. Fa piacere poi dar risposte alle ambizioni di giovani professionisti del territorio formatisi altrove: il fatto che il San Pio diventi meta ambita da giovani eccellenze che fanno ritorno dopo un'eccellente formazione la dice lunga”.