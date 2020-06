Festa promozione in A. Mastella: siate responsabili FOTO - Questa mattina riunione in prefettura. Il Sindaco: in arrivo ordinanza anche per mascherine

“Domani ci incontreremo anche con rappresentanti dei tifosi. Parlerò con loro perchè vogliono ricordare le vittime della pandemia. E’ possibile che li ricorderemo all’inizio con qualche minuto di silenzio. Poi, però, è normale che esploda la gioia. Ma siate responsabili. Indossate le mascherine e non create assembramenti non consentiti”.

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura alla presenza del prefetto Francesco Cappetta e dei vertici delle forze dell'ordine e del Comune di Benevento. Al centro della riunione le modalità organizzative e di controllo dei festeggiamenti in vista della concreta possibilità che il Benevento Calcio venerdì sera possa accedere matematicamente alla serie A.

Mastella ha poi parlato della recente polemica che si è scatenata in città contro la decisione di rimuovere alcuni stendardi e striscioni dai pali della pubblica illuminazione per una questione di sicurezza: “Serve responsabilità, l'Artistica ci ha inviato una nota, una diffida a provvedere a non far installare gli striscioni sui sostegni per una questione di pubblica incolumità. E solo per questo la polizia municipale è intervenuta. Io devo sempre garantire la sicurezza delle persone”.

Mastella ha poi annunciato: “Non ci sarà nessuna forma di repressione, ma bisogna tener presente sia il coronavirus sia il decreto Minniti”. Poi le ipotesi: “In caso di vittoria con l'Empoli la squadra non tornerà venerdì sera. Gestiremo con il club e in particolare con il presidente Vigorito la situazione da sabato. Apriremo anche il corso Garibaldi in caso della presenza di un pullman scoperto con a bordo i calciatori che potranno così essere acclamati dai tifosi”.

In campo ovviamente ci saranno le forze dell'ordine con un piano in via di definizione che consentiranno lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza e senza pericoli.

Mastella prima di congedarsi ha però ribadito: “restano in vigore tutte le ordinanze delle scorse settimane. A partire dal divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 22. Siate responsabili”.

Sempre in prefettura in mattinata si è svolto un comitato tecnico sull'agibilità dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Presenti i tecnici della società sportiva, i funzionari di prefettura e questura oltre che al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro. “E' stata affrontata la questione della distanza tra i sediolini per via della normativa vigente. Al Vigorito – ha spiegato Lauro – dopo l'installazione delle sedute con spalliera non c'è la distanza minima. Si tratta di pochi centimetri ma chiederemo una proroga per poi studiare una soluzione”.