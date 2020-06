Bct, chiude Max Gazzè in concerto con l'Orchestra Filarmonica Appuntamento in piazza Cardinal Pacca il 3 agosto

Sarà Max Gazzè in concerto, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, a chiudere il 3 Agosto il BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento.

Un evento imperdibile, un viaggio trasversale, una scaletta che mescolerà gli ultimi brani a quelli più famosi di Gazzè con la straordinaria partecipazione dell’OFB. L'appuntamento è per il 3 Agosto in Piazza Cardinal Pacca. A breve l'organizzazione darà indicazioni e dettagli circa l’acquisto dei biglietti di ingresso.